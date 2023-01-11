Tenisin ana felsefesi

Tenis, bir spordan daha fazlasıdır: "Tenis, dans ve bale kadar sanattır" der efsanelerden Bill Tilden...

Tenis kültürün tam kendisidir! "Tenis, iki kişi veya iki takımın karşı karşıya geldiği, belirli sınırlar ve kaidelere kesinlikle uyularak yapılan, oyuncuların kendi sahaları içinde güçlerini ve hislerini ifade etme şansını yakaladıkları muhteşem ve nezih bir spordur. Tenis sevildikçe, daha iyi oynanır, daha çok sevilir!"

SEZON YENILIKLERLE BASLADI

ATP'nin yeni yıl sezonu 2023'e, yenilerde lanse ve organize edilmiş United Cup'ın gölgesinde, Avustralya Açık öncesinde yıldız oyuncularla start aldı.

United ATP 250 Adelaide 1 tekler turnuvasında Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas ve Taylor Fritz gibi oyuncular, tekler müsabakalarında mücadele ettiler. Final maçında Amerikalı Taylor Fritz, Yunanlı finalist Tsitsipas'ı üç sette yenerek şampiyon olmasını bildi.

Kadınlarda ise aralarında dünya 1 numarası Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula ve Caroline Garcia'nın bulunduğu WTA oyuncuları kortlardaydı. İga beklenmedik bir şekilde yenilince Adelaide WTA'da final Sabalenka (Belarus) ile Noskova (Çek) arasında oynandı.

Şampiyon Sabalenka oldu. Çiftlerde ise final maçının galipleri Glasspool / Heliovaara takımı oldu.

TURNUVALARDAN HABERLER

■ Güney Avustralya'daki ATP 250 Adelaide İnternational 1 turnuvasının yarı final maçında Djokovic, Medvedev'i dokuzuncu kez yenerek finale çıktı.

Amerikalı Korda da 1 set öndeyken Japon Nishioka'nın maçtan çekilmesiyle kendini finalde buldu. Finalde ise ilk seti kaybeden Djokovic, büyük bir hışımla kendi kardeşinin locasından çıkmasını istedi. Hiçbir oyuncudan görmemiştim böylesine bir tepkiyi! Enteresan geldi bana! Ama bir set geriden gelse de Djokovic şampiyon olmasını yine bildi.

■ Pune şehrindeki turnuvada teklerde Tallon Griekspoor, çiftlerde ise Gille / Vliegen ikilisi şampiyon oldu.

■ UNITED CUP'ın en önemli başlatılma nedeni ülkeler arasında da karışık çiftler maçlarıydı: 15 Milyon toplam ödüllü bu müsabakalara, her biri en az dört kişiden oluşan 18 ülke takımları, üç ayrı şehirde Brisbane, Perth ve Sydney'de 29 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında ve eşzamanlı olarak ATP ve WTA yıldız oyuncuları kendi ülkelerini hem teklerde, hem de karışık çiftlerde temsil ettiler.

Amerika takımı büyük bir üstünlük gösterdiği turnuva boyunca çıktığı final maçında İtalya takımını 4/1 yenerek sevinç içinde şampiyonluğunu ilan etti. Tüm başarılı takım ve bireysel oyuncuları kutluyorum. Yeni sezonun bu güzel organizasyonları 2023'e maddi moral kaynağı oldu, tabii hem oyunculara hem de organizatörlere.

Ne var ki tenisin geleceğine ne yönde etkisi olacağını öngörmek zor. İyi tartılması gereken bir olgu.

■ Yorucu bir sezon başı oldu. Ve sıra, uykusuz gecelerde Avustralya Açık Grand Slam'inde...