Iga çok zorlandı

İLK gün dünya kadınlar bir numarası, Slam şampiyonu Polonyalı İga Swiatek, turnuvanın ilk karşılaşmasında ilk seti saçını başını yolarak galibiyetle tamamlasa da, yaptığı hataların suyunda boğulmaya yakın ve ikinci sette iki sıfır geriden gelerek maçı kazandı. Ama oynayan pek İga değildi sanki! Herkes bir numaraları hedefleyip, nasılsa kaybedeceğiz rahat oynayalım dediklerinden, ilk rakipleri hep çok sert çıkar zaten...

GRAND SLAM COŞKUSU

Avustralya Acık Grand Slam Şampiyonası elemeleriyle, ana tablosuyla, kadın erkek , 250 üst düzey ana tablo oyuncusu saydığımız, diğer kategoriler ile beraber 19 yaşla giderek kırklara yaklaşan yaklaşık 500 /600 oyuncudan bahsediyoruz. Artar ama eksilmez! Bu koşu, spora, mesleğe, çıkar ve getirilere, şampiyonluklara, kupalara, alınan puana, para ödüllerine ve de şöhrete yol açıyor tabii ki! Biz ise bu coşkulu kalabalığa, veteran turnuvalarından alışığız ama bu slam'e bir tek oyuncumuzu bile yollayamamışız!

İLK MAÇLAR ZOR GEÇER

SENENİN ilk Grand Slam'i hayaller eşliğinde başladı! Beklentisi olanların sayısı hiç de az değil. Yeni bir 20 yıl içinde, geriden gelebileceklerle birlikte ben 20 hatta 30 yeni Slam şampiyonumuz olabilir diyeyim... Ama yeni rekabet ve yeni rekorlara meydan açılır mı? Emin olun hiç kolay değil! Örneğin 19 yaşındaki bu günün 1 numarası Alcaraz için tüm rekorları kırar da geçer deniyordu: AO'ya dahi katılamadı maalesef ! Umarım geçicidir... Ama bir de bu hayallerini önceden gerçekleştirmiş olarak rekora koşanlar var, mevcut rekoru kaptırtmadan en yükseğine ulaşmak ve orada kalabilmek! Nadal'ın yolu bu: 23. Slam. Bir de Djokovic var, 21'e ulaşmış ve Nadal'ı da önce yakalamak sonra da geçmek istiyor. İlk gün Nadal, İngiliz rakibini zorlandığı maçta 3-1 mağlup etti. Şunu demek istiyorum : her Slam turnuvasında ama özellikle AO'da ilk turlar çok korkulu rüyadır, ama oyuncuları da çok iyi forma sokar! Şimdi Djokovic'i ve onu geçmek isteyen en azından Nadal dahil 7/8 oyuncuyu izlemek şart. Hepsi de belki Slam şampiyonluklarına birer gizli ve zorlu adayı olarak da çıkacak karşımıza...