Yılın ilk Grand Slam’i

Avustralya Açık'ta Erkekler tablosunu düşünelim: şampiyonluğa adaylardan Nadal, Medvedev, Fritz, Zverev, Ruud, İsner, Berettini gibi 7 as oyuncu ilk turlarda turnuvaya veda ediyorsa turnuvanın dengesi de, sağlığı da bozulur. 4. turda da bu oyunculara Hurkacs, Sinner ve Rune gibi oyuncular katılıyorsa çeyrek finallere geldiğimizde ancak Djokovic, Tsitsipas, Rublev ile iyi plase diyebileceğimiz sıralamaları biraz daha düşük 3 Amerikalıdan ikisi (Korda ile birbirlerine rakip olan Paul ve Shelton galibi) yanında Khachanov ve ilk yüz içinden Lehecka'yı şanslı olabilir görüyoruz. Tabii, yaptığı tüm sakatlık şovlara rağmen Djokovic'in kazanacağının kesin gibi olduğunu söyleyebilirim!

Kadınlar turnuvasında ise en çok şanslı olan olarak çeyrek finale çıkabilenlerden Sabalenka, Rybakina ve Pegula'yı görüyor ve iyi seyirler diliyorum.



UZUN SÜREN MAÇLAR

Avustralya Açık turnuvası değişik bir Grand Slam: sıcaklık, rutubet, ışık ve aydınlanma konuları yanında kortlar bile diğer üç Slam turnuvasınınkilerden farklı ve değişik. Her katılan oyuncu bütün bu farklılıkların farkında olup, kabul etmiş olarak turnuvaya kayıt oluyor. Ardından artık kimsenin laf etmemesi lazım. Buna rağmen yine de edenler çakabiliyor. Seyircilerin de şikayetleri oluyor tabii: Slam'ler de maçların uzun sürmesi normal. Bakınız ilk gün Kadın/ Erkek oynanan maç sayısı 64 iken bunların 15'i 4 sette bitmiş, 12'si 5 set sürmüş, 3 sette biten maç sayısı ise 37. Düşünün bir de bu maçlar, oyuncuların güçlü servisleri, çok iyi vuruşları, bacaklarındaki sürat ile ve daha çok "baseline" dan sert ve uzun kazanan toplar ve de 20-25'lik ralliler ile sonuca bağlanıyor. Hem top toplayıcılar , hem hakemler hem de seyirciler çok sıkılıyor ve de ıstırap çekmeye başlıyor...

Bu durumda, Edberg, Rafter, Henman, Becker, Sampras gibi servis vole oynayan oyuncuları özlemiyoruz diyemem...



GENÇLERİMİZ VEDA ETTİ

2006 doğumlu tenisçimiz dünya gençler 50 numarası Atakan Karahan, Avustralya Açık Gençler Turnuvası ve kariyerinin ilk gençler Grand Slam ilk tur maçında Slovenyalı tenisçi Matic Kriznik'i 7-6, 7-5 yenerek ikinci tura yükseldikten sonra Slam'ın 2. turunda 3 numaralı seri başı, dünya gençler 10 numarası Belçikalı Alexander Blockx ile karşılaştı ve maalesef 6/4-6/4 kaybetti.

Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda bir başka temsilcimiz dünya 54 numarası Melisa Ercan ise ilk turda kendinden iki yaş küçük olan 15 numaralı seri başı Slovak tenisçi Renata Jamrichova ile oynadı. O da maalesef 6/3-6/2 kaybetti. Melisa Ercan çiftlerde partneri Madeleine Jessup ile Slam'in ilk çiftler turunda ise Anya Murthy/Malwina Rowinska ekibi ile karşılaştı, ilk seti 6/4 alsalar da diğer setleri 6/3 ve 10/8 kaybetmekten kurtulamadı.

İlk Slam turnuvasına veda etmiş oldu. Daha çok çalışmalısınız gençler. Yolunuzun açık olmasını diliyorum.



ALKIŞLAR ZEYNEP SÖNMEZ'E

20 yaşındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen 40 bin dolar ödüllü ITF W40 elemelerinden başladığı Tallinn turnuvasının finalinde 1 numaralı seri başı Slovak tenisçi Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6, 6-3 yenerek kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti. Koçu Mert Ertunga ve oyuncumuzu candan kutluyoruz