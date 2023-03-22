Temsilcilerimiz ikinci oldu

Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün'den oluşan çift ekibimiz Bogdan Bobrov ve Sergey Fomin ekibine 2-6, 7-5, 9-11'lik setler sonucu kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Üzülsek de kutluyoruz...

Sarp Ağabigün

YİNE ÖRNEK BİR PROJE

Yemyeşil ve cennet gibi Kültürpark Kulübü'nün spor alanları çevresinde "SİGARA İÇİLMEZ" uygulamasına geçildi. Bu bir başlangıç ve bu uygulamanın sürdürülebilirliği için tüm üye ve misafirlerin anlayış ve desteklerinin tam olması kulübün en öncelikli hedefi. Bu sayede çocukların ve ileri yaştaki tenisçilerin sağlıklı spor yapma haklarına saygı gösterilmiş olacaktır. Umarım tüm kulüplere nasip olur. Ben ise bir sigara düşmanı olarak bu uygulamadan son derece mutlu oluyor ve KTK Yönetimini bu faydalı girişiminden dolayı kutluyorum.

SAMPİYONA BASLIYOR

Antalya Ali Bey Club Manavgat'ta düzenlenen ve 19 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak turnuvaya 30+/35+/40+/45+/ ve 50+ kategorilerinde 37 ülkeden 163 takım katılırken yaklaşık 650 oyuncu kortlarda mücadele edecek. Rakiplerin hepsi güçlü: Ülkemizde, İspanya, İngiltere, Fransa, Arjantin, Avustralya, Almanya gibi ağır top takımlar 2023 dünya şampiyonu olmak için çok sevdikleri Ali Bey Club'a eş ve antrenörleriyle geldiler.

Bazen iyi neticeler alıp 18-20 takım arasında 7. veya 8. sırada turnuvayı tamamlamak insanı mutlu ediyor. Bu başarıların giderek artacağına inanıyor ve mutlu oluyorum.

INDİAN WELLS NEFESLERİ KESTİ

Çok güçlü bir katılımla başlayan bu ATP 1000 Indian Wells erkekler turnuvası, beklenmedik mağlubiyetlerle ilgiyi üzerinde topluyor. Yarı finallere Sinner, Alcaraz, Tiafoe ve Medvedev gelebildi. Alcaraz Sinner'i 7/6-6/3 yenerek finale çıktı. Diğer taraftan da Medvedev, kendisine çok çirkin davranışlarda bulunan Tisfoe'yi 7/5-7/6 ile yendi ve Alcaraz'ın finalde rakibi oldu. Alcaraz hakikaten çok iyi bir oyuncu. Sakatlıktan gelmesine rağmen son haftaların en formda oyuncusu Medvedev'i rahat bir şekilde yenerek şampiyon olmasını bildi. Kadınlarda ise durdurulamaz denilen Iga Swiatek'i yenerek finale çıkan Rybakina, finaldeki rakibi Sabalenka'yı 7/6 (13-11) - 6/4 yenerek şampiyon oldu.