Arda’dan resital

Sezonun ilk maçında sürpriz bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, hızlı toparlandı. Ümraniye'yi küçümseyen sarı-lacivertlilerde belli ki hem teknik direktör Jorge Jesus hem de futbolcular hatalarını görmüş. Portekizli ilk maçta yaptığı hatadan dönerek Ferdi'yi sola Samuel'i de sağ tarafa koyarak bekleri sağlama aldı. Zajc'ı da orta alana koyan Jesus, Rossi'yi kesti. Bu hamlelerle birlikte Kanarya, ilk düdük ile birlikte rakibi ısırmaya başladı ve 8. dakikada King perdeyi açtı. Üstüne bir de Kasımpaşalı Emre gördüğü kırmızı kart ile sarı-lacivertlilerin ekmeğine yağ sürdü. Baskılı oyununu sürdüren F.Bahçe, önce Valencia ardından da Emre Mor ile farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda herkes Fenerbahçe'nin vites küçültüp maçı rölantiye almasını bekliyordu. Ama artık o eski gol atınca geriye yaslanan Fenerbahçe yok. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si son düdüğe kadar skor ne olursa olsun saldırıyor. Bunun örneğini de King müthiş bir mücadele sonrası Valencia'ya attırdığı golle gösterdi.

YÜKÜ GÖGÜSLEDİ

Jorge Jesus, kalan dakikalarda Avrupa maçını da düşünerek oyuncu değişiklikleriyle takımını dinlendirdi. Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in attığı 2 golle de adeta bir resital sunarak ligdeki ilk galibiyetine ulaştı. Bu galibiyette aslan payı ise Valencia ve King ikilisinin oldu. İki oyuncu da gol ve asistleriyle sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Tabi Zacj'ın da hakkını yememek lazım. Orta sahada bir arı gibi çalıştı. O olmayınca takım aksıyor. Son sözlerimi de Arda Güler'e ayırmak isterim. Sahaya adım attığında içimde bir heyecan yaratıyor. Top sürekli Arda'ya gelsin ve hata yapmasın istiyorum. Gerçekten özel bir oyuncu.

Bugün attığı gollerdeki çalımları, vuruşları ve özgüveni takdir edilesi. 10 numarayı da aldıktan sonra omuzlarındaki yük daha da ağırlaştı. Ancak gördüğüm kadarıyla Arda bu yükü de kaldırmayı başaracak.