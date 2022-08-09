Alkıslar Ümraniye’ye

Dün herkes Fenerbahçe'nin kolay bir galibiyet alacağını düşünüyordu. Dile kolay bir tarafta yıldızlarla dolu bir futbolcu topluluğuna ve dünyaca ünlü bir hocaya sahip Fenerbahçe, diğer yanda ligin yeni ekibi Ümraniyespor. Ancak, sınırlı bütçesiyle hiç kimsenin şans tanımadığı Ümraniye, dün sarı-lacivertlilere soğuk terler döktürdü. Kaleci Altay olmasa maçın ilk 10 dakikasında konuk ekip 2-0 öne geçebilirdi. İlk çeyrek geçtikten sonra oyun hakimiyetini alan Fenerbahçe, Valencia'nın penaltıdan attığı golle öne geçti derken, Ümraniye kornerden bulduğu golle Fenerbahçeli oyunculara uyarıyı gönderdi. Golden sonra tekrardan rakip kaleyi abluka altına alan sarı-lacivertliler, devre biterken Valnecia'nın ayağından bulduğu golle devreyi önde kapattı. İkinci yarı ise adeta nefesleri kesti. Jesus'un yaptığı taktiksel değişiklikler sonrası oyun hakimiyeti bir anda konuk ekibin eline geçti. Orta alanda üstünlüğü alan Ümraniyespor, önce Gheorge ile eşitliği sağladı ardından Mrsic'in penaltıdan attığı golle öne geçti.

OYUNCU TERCİHLERİ YANLISTI

Bu dakikadan sonra Ülker Stadı adeta buz kesti. Tam her şey bitti derken sahne alan Berisha takımına bir puanı kazandırdı. Fenerbahçe, en son altı sezon önce lige puan kaybıyla başlamıştı. Sarı-lacivertliler, o sezonda ligin yeni ekibi Göztepe ile berabere kalmıştı. Peki bu puan kaybı neden kaynaklanıyor? F.Bahçe'nin rakibi küçümsemesi ya da oyuncuların kafasının Avrupa'da olmasından dolayı değil. Portekizli hocanın yaptığı taktiksel hatalardan dolayı oldu. İlk hatası beklerini bozması oldu. Samuel'i kenara alıp Peres'i sol beke Ferdi'yi sağa çekince rakibe kanatlarını açmış oldu. İkinci ve en kritik olanı skor üstünlüğü de bulunurken, maçın en iyileri olan Emre Mor ve Arao'yu kenara alarak yaptı. Bu isimler çıktıktan sonra Fenerbahçe, orta sahadaki hakimiyeti rakibe kaptırdı. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde kritik bir Avrupa sınavı var. Ancak Jesus'un idealini oturtması lazım. Ümraniyespor'a da alkışlarımı iletiyorum.