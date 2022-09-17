Zamanla çok daha iyi olacak

GALATASARAY'DA geçen sezon en büyük sıkıntılardan biri takımın belirli bir taktiğinin olmamasıydı. Sanki futbolculara 'Çıkın oynayın' denmiş gibiydi. Okan Buruk gördüğüm kadarıyla ilk olarak bunu değiştirmiş. Transferler biraz daha erken gelse önümüzdeki haftalar bir avantaj olurdu. Aslan'ın özelikle sağ kanadı çok iyi işliyor. Sezon başı takımdan gönderilmesi gündeme gelen Boey, Yunus ile çok iyi bir ikili oluşturdu. Golde henüz 1. dakikada onların getirdiği topta oldu. Futbol oyunlarında takım kimyası vardır. Eşleşen oyuncular daha iyi performans gösterir.

Bu ikilide de bu oldu işte. Gerçi Galatasaray, yeni transferlerle birlikte yeniden bir takım kimyası yakaladı. Ancak, senelerdir sıkıntılı olan savunma yine sinyal verdi. Endri Çekici çok ekstra bir gol attı. Fakat bir kişi de önünü kapatmadı. İkinci yarıda sarı-kırmızılılar, rakip kalede baskısını artırarak gol aradı. Son bölüme girilirken, Konyaspor kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızılılara bayram yaşattı. Bu golden birkaç dakika sonra Sehic oyundan atıldı ve Aslan, bu maça kadar gol yemeyen Konyaspor'u mağlup etti. Galatasaray'da hocaya ve oyunculara biraz zaman vermek gerekiyor. Oyunun genelinde iyi oynuyorlar. Bunu genele yayıp final anlarında doğru tercihler yaparlarsa yarışta iddialı olurlar. Milli ara sarı-kırmızılılara iyi gelecek.