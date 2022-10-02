Okan Buruk çözüm bulmalı

Galatasaray taraftarı, heyecanla milli arada İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında yıldızlaşan Mata ve Icardi'yi izlemek istiyordu. Ancak Icardi sakatlığı nedeniyle Adana'ya götürülmezken, Mata ise yedek soyundu. Teknik direktör Okan Buruk'un hatalı kararları bununla da kalmadı. Sahaya 11'de çıktığı her maçta dökülen Gomis yine sahadaydı. İlk yarı Gomis'in de etkisiyle sarı-kırmızılılar adeta 10 kişi mücadele etti. Ev sahibi ekip ise Galatasaray'ın eski yıldızları Belhanda, Onyekuru ve Ndiaye'nin önderliğinde akın üstüne akın yaptı. Eğer Muslera olmasa ilk yarı 2-0 Adana Demir üstünlüğüyle biterdi. İkinci yarıda Buruk'un hamleleri ve Adana Demir'in kırmızı kart görmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar oyununun hakimiyetini eline geçirdi. Ancak başta Mertens olmak üzere Kerem ve Seferovic ile girdikleri pozisyonları değerlendiremediler. Okan Buruk, bir an önce gol sıkıntısına çare bulmalı yoksa kurulan bu kadroya rağmen şampiyonluk yine hayal olur.

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