Baskı sonucu getirdi

Fenerbahçe, bu sezon her maçta gördüğümüz gibi yine önde baskıyla maça başladı. Konuk AEK Larnaca ise yine diğer maçlarda sarı-lacivertlilerin rakiplerinin yaptığı gibi uzun toplarla kontra aradı. Ancak burada da Fenerbahçe'nin stoperleri gerek hava hakimiyetini kullanarak gerekse ofsayt taktiğiyle rakiplerine geçti vermedi. Jorge Jesus, kanat bek olarak oynattığı Lincoln Henrique'yi bu kez alışık olduğu şekilde serbest oyuncu rolünde oynattı. Bu sayede Fenerbahçe ileride daha yaratıcı bir takım hüviyetine büründü. Sarı-lacivertli futbolcular, ön alanda yaptıkları baskıyla rakiplerini hataya zorladı ve bunun sonucunda AEKlı futbolcular üç top üst üste yapamadı. Dakikalar 26'yı gösterdiği sırada sahneye çıkan Batshuayi takımını öne geçirdi. Golden sonra baskısını artıran sarı-lacivertliler, AEK kalecisi Kenan Piric'i ve direği geçemedi. Maçta son 10 dakikaya girilirken kazanılan duran topta Mamas topu kendi ağlarına yolladı ve F.Bahçe'yi rahatlattı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle rövanş maçları öncesinde liderliğe yükseldi.

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