Jorge Jesus’ta taktik bitmez

FENERBAHÇE, maçın başında ev sahibi Ankaragücü'nün dengesini bozmayı başardı.

Kazanılan duran topta Semih Şentürk gibi sonradan oyuna girerek attığı gollerle takımına hayat veren Batshuayi, bu kez 3. dakikada fileleri havalandırdı. Ardından İrfan Can kaleci Gökhan Akkan'ın da hatasından yararlanarak farkı ikiye çıkarttı. Tam maç farka gider derken, Ankara ekibi golü buldu. Ancak gol VAR'dan döndü.

Sonrasında ise sarı-lacivertli İstanbul ekibi, orta sahadaki usta ayaklarıyla rakibinin topu görmesine izin vermedi. Maçın son anlarında da Rossi fişi çekti Kanarya, rakiplerinden sonra oynadığı haftada hata yapmadı ve çok önemli bir 3 puan kazandı. Dünya Kupası için verilecek aradan önce lig ve kupada önemli maçlar oynayacak olan F.Bahçe, bu periyottaki ilk sınavında taraftarına gelecek için umut verdi. Dedim ya bayrakları hazırlayın. Çünkü rakip değişir, oyuncu değişir, ama Jesus'ta taktik bitmez. Ancak son olarak Portekizli hocaya da bir isyanım var.

Arda Güler'i oynatmama sebebini az çok anlıyorum hocam da bari iki dakika kala vakit geçsin diye sokma oyuna. 80. dakikada zaten maç 2-0 ve Lincoln dökülüyor. Al oyuna hem ayağına bir top gelsin hem gözlerimizin pası silinsin.

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