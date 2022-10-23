Diego Rossi bayram yaşattı

SON zamanlarda heyecanla beklediğim nadir maçlardan biriydi dünkü maç. Bir tarafta dünyaca ünlü Portekizli Jorge Jesus, diğer yanda Fenerbahçe ile şampiyonluğun kıyısından dönmüş ve Başakşehir'in başında harikalar yaratan Emre Belözoğlu vardı. İki çalıştırıcı da kazanan kadrolarını bir iki değişiklik dışında korumuştu. Maçın santrası ile birlikte sarı-lacivertliler, adeta oyunun nasıl geçeceğini gösterircesine direk rakip kaleye hareketlendi. İlk yarıda topu ayağında tutup pozisyonlar bulan Fenerbahçe oldu. Başakşehir ise kontralardan gol bulmaya çalıştı. Ancak sarılacivertlilerin savunması buna izin vermedi. İkinci yarıda baskısını artıran sarı-lacivertliler, kaleci Volkan Babacan'ı aşamadı. Jesus, yine gol atamayan ön üçlüyü direk değiştirerek yeniledi. Yorgun Başakşehir savunması karşısında üst üste pozisyonlar bulmaya başlayan Kanarya, Rossi'nin golüyle bayram yaptı. Sarı-lacivertliler, Rennes maçı öncesi Başakşehir gibi önemli bir rakibi mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğunu kaptı. Bu arada umarım İsmail'in ciddi bir şeyi yoktur. Çünkü bu yoğun tempoda ona çok iş düşüyor.

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