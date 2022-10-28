FENERBAHÇE, Rennes karşısına liderliği garantileyip direkt son 16'ya kalmak için çıktı. İlk düdükle taraftar desteğini arkasına alan Kanarya'dan iyi bir performans bekliyorduk. Ancak dün ilk maçtaki senaryonun aynısı oldu. Sarı-lacivertlilerin defansta yaşanan konsantrasyon kaybı nedeniyle üst üste topu ağlarda gördük. F.Bahçe'nin rakibine karşı üstünlüğü vardı fakat futbolda bazen istatistiklerin hiçbir önemi olmuyor. F.Bahçe, Jesus geldiğinden beri ilk kez savunmada bu kadar acizdi. İkinci yarıda Portekizli hocanın oyuna hamleleri yine sonucu değiştirmeyi başardı. Üçüncü golden sonra ise yaşadığı sevinçle "Ben bu işi biliyorum" dedi adeta. Sarı-lacivertliler, son 16 turu için çıktığı maçta tam bileti rakibine kaptırdı derken, harika bir geri dönüşle işi son maça taşıdı. Jesus'un Fenerbahçe'si içeride rakiplerine üç puan vermez. Devre arasında bir iki hamle gelirse Zico ve Aykut Kocaman döneminde gelen başarılar tekrarlanabilir.

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