Senol Hoca fark yarattı

Beşiktaş yönetimi kötü sonuçlar ve taraftar baskısının ardından Valerien Ismael ile yolları ayırarak takımın başına Şenol Güneş'i getirdi. Güneş, gelir gelmez yarışta olduklarını söyleyerek taraftarın gönlüne bir kez daha girdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Şenol Güneş'i ilk maçında yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu. Müthiş bir taraftar desteğini arkasına alan Kartal, kanatlarının altına doldurduğu havayla rakibinin üstüne akın etti. Şenol Güneş, gelir gelmez kadroya neşteri vurdu. Eleştirilen Ersin, Montero ve N'Koudou'nun yerlerine Mert, Saiss ile Cenk'i 11'de oynattı. Bu oyuncuların dışında bir de Muleka ile Gedson değişikliği yaparak orta sahayı güçlendirdi. Maça fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar, maçın başında kazandığı penaltıyı Cenk ile gole çevirince üstünlüğü tamamen eline aldı.



UYARIYI CİDDİYE ALDI

Weghorst'un golü sonrası ise herkesin kafasında rahat bir galibiyete gidilecek düşüncesi geçti. Fakat Del Valle, Güneş'e ilk uyarıyı yaparak farkı bire indirdi. İkinci yarıda bu uyarıyı ciddiye alan Güneş, yaptığı hamlelerle sorunları giderdi. Tabi 338 gün sonra sahaya çıkan Mert'in hakkını vermek lazım. Çıkardığı iki topla Ümraniye'nin umudunu kırdı. Cenk-Weghorst işbirliğiyle Kara Kartal farka koştu. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi Ümraniyespor'u yenerek moral buldu.

Oyuncuların da özgüvenleri yerine geldi.

Güneş'in dediği gibi Beşiktaş'ın şu an yapması gereken toplayabildiği kadar puan toplayıp araya girmek. Farkın açılmasına izin vermez ve devre arasında Güneş'in sistemine uygun isimler kadroya dahil edilirse zirve yarışını sürdürebilir. Siyah-beyazlı futbolcular, Ismael'i istemiyormuş. Aynı futbolcuların gece ve gündüz gibi farklı oynamasının başka açıklaması olamaz.

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