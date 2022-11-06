Icardi bizlere resital sundu

İki takım da dün Nef Stadı'nda kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyordu.

Kazanan takım bir ivme yakalayıp çıkışa geçecek, yenilen ise zirve yarışında ağır yara alacaktı. Galatasaray, taraftarının desteğini de alarak maça etkili başladı. Mertens, Icardi ve Barış ileride oldukça üretken oynadı. Konuk Beşiktaş ise topu rakibine bırakıp hızlı ataklarla gol bulmaya çalıştı. Aslan, oyunu rakip sahaya yıktığı anlarda Icardi'nin attığı golle öne geçti. Bu golün ardından kenar yönetiminden emirleri alan siyah-beyazlılar, baskısını artırmaya başladı. Salih Uçan ve Gedson ile orta sahadaki topları toplayan Kartal, duran topta Cenk'in nefis golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı sona erdi.



SAVUNMAYA TAKVİYE ŞART

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Galatasaray vardı. Devre arasında teknik direktör Okan Buruk takımına ne dediyse işe yaramış.

Galatasaraylı futbolcular, sahada adım atmadık yer bırakmadı. Baskı sonucu da getirdi ve Icardi, takımını yeniden öne geçirdi. İkinci golden sonra iki hocadan da değişiklikler geldi. Ancak, sarı-kırmızılılar rüzgarı artık arkasına almıştı. Önce Icardi, sonrasında ise Kerem Aktürkoğlu direği aşamadı.

Sanki geride olan Beşiktaş değil de Aslan'dı. Isma- el'in yerine takımın başına getirilen Şenol Güneş de göründüğü kadarıyla tam anlamıyla 2. yarıdaki düşüşe engel olabilmiş değil.

Galatasaray, taraftarının müthiş desteği ve Icardi'nin bizlere sunduğu resital ile istediğini aldı. Fakat sarı-kırmızılılar, devre arasında muhakkak savunmaya takviye yapmalı. Her zaman rakibinden fazla atamazsın birazda oyunu tutmak gerek. Beşiktaş'ta ise Ghezzal'ın yokluğu hissediliyor. O kadar transfere rağmen hücumda etkili olamıyorlar. Güneş eminin takım içinden bir çözüm üretecektir.

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