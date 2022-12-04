Mental sorun çözülmeli

SEZONA transfer yasağının yanında ağır bir borç yüküyle giren Denizlispor'da kara bulutlar bir türlü dağılmadı. Son olarak geçen sezon takımı ligde tutmayı başaran Mesut Bakkal'ın yerine takımın başına tecrübeli isim Giray Bulak getirildi. Bulak'lı Denizli ilk maçında Tuzlaspor'u yendi. Tam herkesin kafasında acaba düşünceleri dolanırken, Keçiörengücü mağlubiyeti ve Bodrumspor beraberlikleri geldi. Bu ortamda Samsunspor karşısına çıkan yeşil-siyahlılar, rakibi karşısında tel tel döküldü. Özellikle Djedje Denizli'nin yediği iki golde de hata yaparak saç baş yoldurttu. Onun gibi tecrübeli bir isim nasıl böyle basit hatalar yapar anlamak mümkün değil. Denizli rakibi karşısında ağır bir yenilgi alarak, moral olarak da çöktü. Bu arada ev sahibi Samsun'un 3 golünün de ofsayta takıldığını söylemeden geçmek olmaz. Denizli'de sorun oyunda ya da hoca da değil, mental. Eğer Denizli temsilcisi, transfer tahtasını açmayı başaramazsa korku tünelinden hiç çıkamaz. Ne Giray Bulak buna engel olabilir, ne de Jose Mourinho...

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