Üç kırılma anı vardı

Dünya Kupası arasında iyi bir çalışma dönemi geçiren Beşiktaş'ın iştahı Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle iyice kabarmıştı. Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte takıma küsen taraftarı da yeniden arkasına alan siyah-beyazlılar, Antep'te maça harika başladı. Rakibi karşısında özellikle N'Koudou ile pozisyonlar bulan Kartal, bunlardan yararlanamayınca Gaziantep FK oyuna dahil oldu. İlk yarıda tam üç tane kırılma anı yaşandı.

İlki Maxim'in serbest vuruşunda kaleci Mert'in harika kurtarışıydı. İkincisi N'Koudou'nun Kitsiou'ya kafa atmasıydı.

Bu hareket tartışılmaz kırmızı karttı.

Anlamadığım şey ise hadi ilk anda görmedin, VAR'dan izleyip nasıl sarı kart ile geçiştirdin? Atiba bile 'Ne yaptın sen?' der gibi ellerini başının arasına almışken anlayamadım. Üçüncüsü ise yine kaleci Mert'in kalesini terk edip çıkardığı toptu.

Yani kalede iyi ki Mert vardı.



Besiktaş orta sahası çöktü

İkinci yarıda ise Beşiktaş orta sahası çöktü. Her ne kadar maçın hakimi Kartal gibi gözükse de Antep temsilcisinin her atağı tehlikeli olmaya başladı. Nitekim de beklenen gol Figueiredo'nun ayağından geldi. Arkasından Beşiktaş, ataklarını sıklaştırdı. Son anlarda Dünya Kupası'nın kahramanı Weghorst, yine uzatmada sahne aldı ve puanı getirdi.

Şenol Güneş, gelir gelmez prenslerini sahaya sürdü. İlk maçlarda bu olumlu gibi gözüktü. Ancak görüldüğü gibi takım çok düşüyor. Elinde Redmond, Muleka ve Salih gibi silahlar varsa onları 11'e direkt yazmalısın. Eminim Güneş, bu maçtan gerekli dersleri çıkarmıştır.

Devre arasında yapılacak takviyeler çok önemli. Eğer beklenen isimler gelmezse şampiyonluk çok uzak.

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