Joshua King’in harika dönüsü

Fenerbahçe'de son zamanlarda ciddi bir düşüş gözleniyordu.

Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, dönüşte ise Trabzon'a teslim olarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe'deki bu düşüş için birçok neden sayabiliriz. Ama bence en belirgin olanı yoğun maç temposunun yanında takımdaki eksikler ve cezalar başı çekiyor. Bu maç öncesi de Valencia'dan gelen haberle sarsıldı Kanarya.

Ancak, King harika bir performansla Valencia'nın yokluğunu unutturdu. Maçın ilk düdüğüyle birlikte oyunu rakip alana yıkan sarı-lacivertliler, rakibine top göstermedi.

Hatayspor, rakip yarı sahaya ilk 6-7 dakika geçemedi bile. İleride baskıyla rakipten dönen topları kapan Fenerbahçe, önce King ardından da Batshuayi ile skoru eline aldı. İkinci yarıda da harika performansını sürdüren İstanbul temsilcisi, Serdar Dursun ile Gustavo Henrique'nin golleriyle şov yaptı.

ERCE'DEN HARİKA PERFORMANS

Tek tek performanslara girersek sayfalar yetmez. Ancak iki isme de değinmeden olmaz. İlk olarak sakatlıktan dönen King.

Sanki hiç ara vermemiş gibi kaldığı yerden devam etti. İkinci ise Ferdi. Genç yıldız, her geçen gün parıldamaya devam ediyor.

Tam bir görev adamı. Sonuç olarak Fenerbahçe, hafta içi olmasına rağmen stadı dolduran taraftarı önünde maç fazlasıyla koltuğu yeniden devraldı. Son olarak Erce Kardeşler için de birkaç şey söylemek isterim. Üç gol yemesine rağmen belki de tarihi sonucu önledi. Tam 9 tane kurtarış yaparak kariyer rekorunu kırdı. Erce, bu performansıyla milli takıma da selam çaktı.