Barış Alper hayat verdi

Soğuk havalar ülkemizde hissedilmeye başlarken, takımlarımızın korkulu rüyası olan Sivas deplasmanı da geldi çattı. Son dönemin en iyi takımlarından olan Galatasaray, dün soğuk ve rakip dışında zeminle de mücadele etti. Evet anlıyorum Sivas soğuk bir şehir. Ancak artık 2023'e gireceğiz. Hala nasıl zemin sorununa bir çözüm bulunamıyor anlayabilmiş değilim. Çimde meydana gelen mantar nedeniyle bunun yaşandığı açıklandı. Ama ben bildim bileli havalar soğumaya başladığında Sivas'ta zemin böyle oluyor. Gelelim maça. Müsabakanın ilk 20 dakikası iki takımın karşılıklı pas hatalarıyla geçti. Tam maçın seyri belli oldu dediğimiz anda sahneye çıkan Boey ve Mertens ikilisi Cim-Bom'u öne geçirdi. Ardından Kerem, zeminin azizliğini uğramasa sarı-kırmızılılar devre arasına çok rahat girecekti. Bu tarz zeminlerde pek taktik konuşulacak bir ortam olmuyor maalesef. Genelde golü atan 3 puanı hanesine yazdırıyor.

ÇOK TARTISMALI BİR KARAR

Fakat ikinci yarıda Galatasaray'da bir duraklama yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcular, rakiplerine sürekli ikramda bulundu. 50. dakikada ev sahibi ekip, aradığı golü karambolde buldu. Ancak kimse ne olduğunu anlayamadan VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti. Yayıncı kuruluşun açıklamasında pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi. Ancak pozisyon ile ilgili kafalarda büyük bir soru işareti kaldı. Son bölüme girilirken, defansın bir anlık hatasını affetmeyen Erdoğan Yeşilyurt, Aslan'a cezayı kesti. Kalan dakikalarda maç iki tarafa da gitti geldi. Tam maç böyle bitti derken, Barış Alper sahneye çıktı ve Cim-Bom'a hayat verdi. Galatasaray, çok zor bir deplasmanda kritik bir zafer aldı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 'Ben zirveyi kolay kolay bırakmam' dedi.