Golcüler attı Mert tuttu

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın karşısına dün ayrı bir motivasyon ile çıktı.

Çünkü zirve yarışı verdiği iki rakibi birbirleriyle oynayacak. Şenol Güneş'in gelişinin ardından yukarıya doğru bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir eşiği geçti. Kartal hem zirve yarışındaki iddiasını gösterdi hem de bu sezon 2. kez galibiyet serisi yakaladı. Dünya Kupası arası aslında Beşiktaş'a yaramadı. Tamam iki maçta 4 puan almışlardı, ancak futbol olarak sınıfta kalmışlardı. Gaziantep FK ve Adana Demirspor önünde çok sıkıntı çektiler. Hafta içi mesaisini bay takım olarak geçiren Beşiktaş, bu iki maçın acısını Kasımpaşa'dan çıkardı. Önce Cenk, ilk yarının son anlarında ise Weghorst Kartal'ı rahatlattı.

2. yarıda Kasımpaşa farkı bire indirse de siyah-beyazlılar, rakibinin puan almasına izin vermedi. Mert Günok son 20 dakikada kalesinde adeta devleşti. Üst üste yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tuttu.

HATASINDAN DÖNDÜ

Gaziantep maçındaki yazımda belirtmiştim.

Salih, Redmond, Gedson ve Weghorst'u tahtaya yazar onların etrafındaki oyuncuları belirlersin diye. Şenol Güneş, hatasından döndü ve bu oyuncuları 11'de sahaya sürdü. İki maç arasındaki oyun kalitesinin tartışılmaz olduğunu herkes kabul eder. Kartal, transfer döneminde nokta birkaç takviye yapabilirse bu takımda iş var. Ancak şunu belirtmek lazım. Beşiktaş, oyuna sonradan dahil olan hiç kimseden yarar sağlayamadı. Son olarak siyah-beyazlı taraftarların maç öncesi Ozan Tufan için yaptıkları protestoya değinmek isterim.

Onları anlayabiliyorum. Ozan, Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden biriydi. Fakat ne olursa olsun Beşiktaş'a verebileceği katkı da göz ardı edilmemeli. Ki yakın zamanda Burak Yılmaz da aynı şeyleri yaşamıştı.

Bazen zamana bırakmak en iyisidir.