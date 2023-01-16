Takımda bitirici isim yok

Fenerbahçe'ye Dünya Kupası için verilen ara hiç iyi gelmedi. Önce liderliği kaybeden sarı-lacivertliler, ardından geçen hafta derbide Galatasaray'a evinde farklı mağlup oldu. Evet her takımda sezon boyunca inişli çıkışlı dönemler olabilir.

Ancak, sarı-lacivertliler önemli maçların hepsinde zayıf kaldı. Maçtan önce bakıyoruz Kanarya, hep kağıt üstünde önde gözüküyor.

Fakat sahada işler hiç beklediğimiz gibi olmuyor.

Bunun bence iki nedeni var. Birincisi Jorge Jesus'un yanlış diziliş ve oyuncu tercihleri.

İkincisi ise takımdaki kaliteli ayak eksikliği.

Jesus, Galatasaray derbisi öncesinde oynadığı iki maçta 4'lü savunmaya dönmüş ve harika bir performans koymuştu. Derbide ise yine üçlü savunma ve alınan ağır bir yenilgi. Üstüne bir de Valencia, Batshuayi ve King'in aynı tarzda olması. Evet sarı-lacivertliler, rakibini boğup, pozisyon üretiyor. Fakat bitiricilik yok. Yönetimin acil olarak takıma üst düzey isimler getirmesi gerek. Geçmişe baktığımızda Fenerbahçe'de hep bu tarz oyuncular olmuştur. Takımın en yıldızsız sezonunda bile forvet hattında Emenike, Sow ve Webo vardı. Umarım mesaj yerine ulaşır.



Önce kaçırdı, sonra attı

Gelelim maça... Jesus, hatasından dönerek dörtlü savunmayı tercih etti. Ancak takımın aklı belli ki hala derbide kalmış. Sarılacivertliler çok tutuk başladı. G.Antep defansının Valencia'ya ikramı olmasa Kanarya yarı alanı geçemiyordu. Sonrasında bir kez daha aynı senaryoyu izledik ve Fener savunmasının uyuduğu bir anda Kitsiou cezayı kesti.

G.Antep maçı kopartacak derken, Sagal takımına ihanet ederek gereksiz bir kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda Fenerbahçe, Antep kalesini abluka altına aldı. Serdar Dursun ve Valencia gol kaçırma yarışına girdi adeta. Tam "Maç böyle biter" dediğimiz anda Valencia kritik üç puanı getirdi. Ancak tekrarlıyorum. Bu takıma acil kaliteli ayaklar gelmeli yoksa bayraklar sandıklarda kalır.

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