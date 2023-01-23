Beşiktaş hata yapmadı

Beşiktaş, hafta içinde Ankaragücü'ne kupada elenince elinde bir tek lig kaldı. Bu yüzden siyah-beyazlılar için Kayserispor müsabakası büyük önem taşıyordu. Çünkü olası bir puan kaybında ligde de yarışın gerisinde kalacaklardı. Bu bilinçle maça başlayan Kara Kartal henüz 2. dakikada Redmond ile öne geçti. Beşiktaş, akın akın gelmeye devam ederken, son vuruşlardaki beceriksizlikler farkın açılmasına mani oldu. İlk yarının ortalarına doğru maçta dengeyi bulan Kayseri 2 net fırsattan yararlanamadı. Şenol Güneş'in uyarıları sonrasında oyundaki üstünlüğü yeniden eline alan siyah-beyazlılar, Salih ile farkı 2'ye çıkarttı. İkinci yarıda Güneş, yaptığı değişikliklerle skoru elinde tutmayı başardı. Kartal, çok kritik bir maçta 3 puanı hanesine yazdırarak serisini devam ettirdi. Şenol Güneş ile birlikte takım hüviyetine kavuşan siyah-beyazlılarda yapılacak birkaç takviye yarışta iddialı konuma getirir. Weghorst'un gidişiyle kan kaybeden Beşiktaş'a Aboubakar ilaç olacak. Hatta bence Kamerunlu yıldız, takımı ve hocayı tanıdığı için daha fazla katkı verecektir.

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