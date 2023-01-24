Maçın önüne geçtiler

Fenerbahçe, büyük avantajını kendi eliyle Galatasaray'a verdi. Artık sarılacivertlilerin hata şansı yok. Öyle ya da böyle tüm maçlarını kazanıp avantajı kaptırdığı Galatasaray'ın takılmasını bekleyecek. Şu var lig uzun bir maraton ve ikinci yarı henüz yeni başladı. Fakat Fenerbahçe'nin bir an önce üzerindeki ölü toprağı atıp sezon başındaki takıma dönmesi gerekiyor. Bu maçtan bağımsız olarak yine söylüyorum. Bu takıma kaliteli ayak şart.

Evet Jesus'un elinde bir sürü alternatif var. Fakat bunların içerisinden bir tek Arda Güler diğerlerinden farklı. Geri kalan isimlerin özellikleri birbirlerinin aynı.



ORKUN'UN HAKKINI VERMELİYİZ

Ümraniye maçına gelecek olursak. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, biraz önce bahsettiğim kaliteli ayak eksikliğinden dolayı golü bir türlü bulamadı.

Sarı-lacivertliler, golü atsa farka gideceği maçta rakibine cesaret vererek oyuna ortak olmasına neden oldu. Tabii burada Ümraniye kalecisi Orkun'un da hakkını vermek lazım. Müthiş bir performans ortaya koydu. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe'de biraz kıpırdanmalar başladı. Defansın arkasına atılan topu harika kontrol eden Batshuayi takımını öne geçirdi. Ancak sarı-lacivertlilerin sevinci yarıda kaldı. Golden birkaç dakika sonra Umut maça denge getirdi. Son dakikalara girilirken, sarı-lacivertliler Glumac'ın kendi kalesine attığı golle yeniden umutlandı. Bu pozisyonda yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağını eminim benimle birlikte kimse anlayamamıştır. Son saniyelerde ise Ümraniye Umut ile beraberliği sağladı. Ancak öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Fener sonuçta istediğini aldı. Fakat yine hakem üçlüsü maçın önüne geçti.