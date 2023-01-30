Kötü başladı müthiş bitirdi

Fenerbahçe, Kasımpaşa önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Çıktı ancak maçın başında buna yakışır bir futbol ortaya koyamadı. Zaten yediği gol resmen evlere şenlikti. Samet'in ağır kalmasını mı söylesem, herkesin kale önüne yığılıp arkadan gelen Fall'ı boş bırakmasını mı desem bilemedim.

Şampiyonluğa oynayan bir takım böyle gol yiyemez. Golün ardından Kasımpaşalı oyuncuların ikramını geri çevirmeyen Valencia, önce penaltıdan sonrada Ferdi'nin asistinde attığı gollerle Kanarya'ya hayat verdi. Burada bir parantez açmak gerek. Jesus'un penaltı atışı sırasında Batshuayi'den alıp topu Valencia'ya verdirtmesi bence yanlış bir hamleydi. Batshuayi bu pozisyonda ister istemez düşüş yaşadı. İkinci yarıda kendine gelen ve can derdindeki rakibi karşısında şampiyonluğa oynadığını hatırlayan Fenerbahçe, Valencia'nın iki ve Batshuayi'nin golleriyle kötü başladığı maçı müthiş bir skorla bitirdi. Kanarya bu galibiyetle zirve takibini sürdürürken, Valencia attığı 4 golle şampiyonluğu ne kadar çok istediği gösterdi. Son sözüm de taraftara. Gördüğüm kadarıyla liderliğin Galatasaray'a kaptırılması bir çöküntüye neden olmuş. Ancak daha sezonun bitmesine çok var. Takımın itici gücü siz olmalısınız.

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