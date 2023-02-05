Beşiktaş Sivas’tan çıkamadı

Beşiktaş, dün Sivasspor önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Dile kolay Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alıp biranda kendini üst sıralara atmıştı. Karagümrük karşısında öne geçtiği maçta 2 puanı bırakmasa çok daha iddialı bir konuma gelebilirdi. İstatistiklere baktığımız zaman Beşiktaş, bu maçı rahat bir şekilde alır diyebiliriz. Fakat hava şartlarını unutmamak gerek. Özellikle kış aylarında Sivas deplasmanı her zaman zor olmuştur. Benim hatırladığım eski Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncusu Mert (Marcio) Nobre, Sivas'ta oynanan bir maçta kulağını kaybediyordu soğuktan. Yetkililer elinden geleni yaparak maçın oynanmasını sağladı. Ancak futbolcular gerçekten çok zorlandı. Dile kolay hem rakipleriyle hem hava ve saha koşullarıyla mücadele ettiler.

Büyük fırsat tepti

Aklıma geçen sezon oynanan Bayern Münih maçı geldi. İlk yarıdaki kar yağışı nedeniyle zemin görünmüyordu. İkinci yarı bir başladı sanki zemine hiç kar düşmemiş gibiydi. Dilerim artık bizde de böyle statlar görebiliriz. Gelelim maça. Tahminlerim tuttu ve Beşiktaş, rakibi karşısında etkisiz bir oyun ortaya koydu. Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Saiz sürpriz bir golle Yiğido'yu öne geçirdi. Golün ardından siyah-beyazlıların daha çok pozisyon bulmasını beklerdim. Fakat bırakın pozisyon bulmayı ileride 3 pas yapamadılar. İkinci yarıda da pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılar, Sivas'tan çıkamadı. Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı haftada büyük fırsat tepti.