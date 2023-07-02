Madrid’in yeni beyni Bellingham olacak

DÜNYA genelinde ligler sona ererken, takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Kimisi kadrosunda yaşanan boşlukları doldurmak için uğraşırken, kimisi de takımı güçlendirmeye çalışıyor. Kimi apoletlerini korumanın kimisi de tekrar o apoletleri takmanın derdinde. Son birkaç yıldır transferde sessiz kalan ve gençlere yönelen Real Madrid, yılın ilk bombasını rekor bir fiyatla patlattı. Tüm Avrupa'nın peşinden koştuğu Bellingham, 103 milyon Euro'luk rekor ücretle İspanya'ya transfer oldu. Modric ve Kroos'un sözleşmesini uzatan Madrid tam ihtiyacı olan bir orta saha oyuncusunu aldı.

DEPRESYON GERİLETTİ

Real Madrid kadrosunda Camavinga, Valverde ve Tchouameni gibi genç isimler olsa da Kroos ve Modric'in yokluğunda orta alanda sıkıntılar yaşadı. Bellingham genç yaşına rağmen bizlere izlettiği futbolla eminim ki uzun yıllar Madrid'in orta sahasının beyni olacaktır. Geçen sezon son düzlükte tökezleyerek şampiyonluğu City'e kaptıran Arsenal de gözünü kararttı.

Topçular, ezeli rakibi Chelsea'nin depresyondaki yıldızı Kai Havertz'i 70 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Havertz, futbol dışı yaşantısında yaşadıklarını yeşil sahalardan uzak tutmayı başarır ve girdiği depresyondan çıkarsa, Arsenal'in hücum gücüne inanılmaz katkısı olur.

FUTBOLA ARABİSTAN ETKİSİ

Son zamanlarda yönetimsel açıdan büyük krizler yaşayan ve eski günlerine dönmek isteyen Chelsea ise son iki sezondur Leipzig formasıyla Almanya'yı kasıp kavuran Christopher Nkunku'yu 60 milyon Euro'ya aldı. Hücumun tüm bölgelerinde oynayabilen ve golü koklayan oyuncu, geçen sezon gol atamama rekoru kıran Londra ekibine ilaç olacaktır. Futbolda Arap takımlarının saçtığı paralar birçok kesimden tepki toplarken, oyuncular bir bir Arabistan'a gitmeye devam ediyor.

Son olarak Wolverhampton formasını 6 sezondur giyen Ruben Neves 55 milyon Euro'ya Al-Hilal'e gitti.

YERİMİZDE SAYIYORUZ

Avrupa futbolundan uzaklaşan yıldız isimler sayesinde Arabistan Ligi'nin izlenme oranları da ciddi olarak artmış durumda. Fakat FIFA'nın oyunun seyri açısından bazı önlemler alması gerektiğine inanıyorum. James Maddison, Pedro Perro, Alexis Mac Allister, Joao Pedro, Dejan Kulusevski ve Mosie Kean de yüksek bedellerle yeni kulüplerine imza attı.

Biz de yüksek bedellerle yapılan bu transferleri uzaktan izlemekle yetiniyoruz. Öz eleştiri yapmadan yaşanan başarısızlıklar için başkalarını suçlayarak yerimizde saymaya devam ediyoruz.