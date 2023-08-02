İkinci yarıda coştu

Fenerbahçe, Moldova ekibi karşısına ilk maçta tur biletini cebine koymanın avantajıyla çıktı. Bunun etkisi ilk yarıda sarı-lacivertli futbolcuların üzerinde görüldü. Tamam top hakimiyeti ve oyunu rakibine kabul ettirme gibi meselelerde Kanarya rakibine karşı üstündü ama son vuruşlardaki rahatlık göze çarpıyordu. Devre arasında İsmail Kartal, oyuncularına ne gibi bir konuşma yaptı bilmiyorum. Fakat Kanarya ikinci yarıda resmen fırtına kopardı. Tadic, klasını göstererek takımını öne geçirdi. Ardından Batshuayi iki dakikada attığı iki golle fişi çekti. Maçta son sözü orta alanda yapması gereken ne varsa yapan İsmail söyledi. Genç futbolcu, güzel futbolunu harika bir golle süsledi. Eminim ki bu sezon teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek'den daha fazla yararlanacaktır.

HAZIRLIK MAÇLARI GİBİYDİ

Sarı-lacivertliler, sonuçta Zimbru ağlarına iki maçta 9 gol kaydederek adını bir üst tura yazdırıp rakibini beklemeye başladı. Ancak bu maçlar yönetimin söylemleri ve yaptığı transferlerin ardından ölçü kabul edilemez. Fenerbahçe daha çok iki tane güzel hazırlık maçı oynadı gözüyle bakmak doğru olur. Bu sezon özellikle Süper Lig'de takımlar çok ciddi takviyeler yaptı. Sarı-lacivertlileri çok ciddi maçlar bekliyor. Bir de Konferans Ligi ve Türkiye Kupası maçlarının ekleneceğini düşünürsek yönetimin birkaç takviye daha yapması iyi olur gibi. Son olarak İsmail Kartal için birkaç söz söylemek isterim. Açıklandıktan sonra bir kesim olumsuz gözle baktı kendisine. Fakat şunu da unutmamak lazım. Çöküşte olan Fenerbahçe'yi ayağa kaldırıp taraftarı tribüne çeken de kendisiydi. Geçen sezonun başındaki yazımda söylemişti. Macera aramaya gerek yok Kartal ile yola devam edilmeliydi diye. Bakalım bu sezon haklı olup olmadığım ortaya çıkacak.