Heyecenla bekliyoruz

Biz ülkece sıcaklardan kavrulurken, Slovenyalılar sel felaketi yaşadı.

Birkaç gün önce maçın oynanacağı Ljubljana kentinde sel hayatı olumsuz yönde etkiledi. Müsabakanın oynandığı zeminde yağmurdan nasibini almıştı. Galatasaraylı futbolcular yağmur sularıyla ağırlaşmış zemin de zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Sarı-kırmızılılar, maça iki önemli eksikle çıktı. Angelino ve Torreira sakatlıkları nedeniyle kenarda başladılar müsabakaya. Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı girdi. Muslera kalesinde dikkatli olmasa öne geçebilirlerdi de. Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Kerem temsilcimizi öne geçiren golü attı. Ancak müsabakanın ilk 20 dakikasında Olimpija'nın daha istekli ve baskılı oynadığını gördük. Fakat daha sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinin daha fazla inisiyatif almasıyla birlikte Cim-Bom, rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Aslan, ikinci yarıya Mertens'in golüyle başlayınca oldukça rahatladı.



TORREİRA'NIN DÖNMESİ ŞART

Kalan dakikalarda oyundaki hakimiyetini elinde tutan Cim-Bom, Halil'in uzatmada attığı golle istediğini alarak sahadan ayrıldı.

Aslan, tur için büyük bir adım attı. Haftaya oynanacak maçta taraftarının da desteğini alarak turu rahat geçecektir. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Galatasaray için Torreira'nın çok büyük bir önem sahip olduğunu dün gece bir kez daha gördük.

Berkan elinden geleni yapsa da Torreira'nın yokluğunda sarı-kırmızılıların orta sahası aksıyor. Son üç maçta defansif anlamda büyük sıkıntılar yaşamasalar bile, geriden oyun kurmada zorlanıyorlar. Umarım Uruguaylı en kısa sürede toparlanıp ilk 11'deki yerini alabilir. Icardi ve yeni transferlerin de ritmini bulmasıyla birlikte Aslan'ın geçen sezonun üzerinde bir performans göstermesi kaçınılmaz. Heyecanla bekliyoruz...

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