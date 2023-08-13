Kritik bir üç puan aldı

Geçtiğimiz sezon Play-Off'a kalmayı kıl payı kaçıran Manisa Futbol Kulübü, bu sene işi sıkı tutuyor. Takımın başına İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Zeki Korkmaz'ı getiren siyah-beyazlılar, yaptığı takviyelerle de iddiasını gösterdi. İyi bir hazırlık dönemi geçiren Manisa ekibi, sezonun açılışını Kocaelispor karşısında kritik bir 3 puan alarak yaptı. Dile kolay bir yıllık aranın ardından Birinci Lig'e dönen Körfez ekibi, takımı Ertuğrul Sağlam'a emanet ederken ciddi transferlerle takımı güçlendirmişti. Her zaman için ligin ilk haftalarında takımlar zorluk yaşarlar. Nitekim dün de buna benzer bir senaryo gördük. Kaliteli ayakların son toplarda yaptıkları hatalar adeta saç baş yoldurdu. Ancak şunu belirtmeliyim. Gole dönük pozisyon pek görmesek bile sıcak havaya rağmen bol tempolu bir maç oynandı. İlk yarıda bir pozisyon dışında dişe dokunur bir an yaşanmadı.

Manisa akıllı oynadı

İkinci yarıda teknik adamlyarın takti savaşları sonucu oyun biraz daha hız ve heyecan kazandı. Manisa temsilcisi, orta alanda kaptığı topla bulduğu hızlı atakta yeni hücumcusu Lima'nın ayağından bulduğu golle öne geçti. Golün ardından akıllı oyununu sürdüren ve orta alandaki üstünlüğünü koruyan Manisa temsilcisi, Lima'nın son saniyelerde attığı ikicni golle üç puanla dönmesini bildi. Siyah-beyazlılar, bu sezon adından sıkça bahsettirecek bu belli oldu. Özellikle Manisa 19 Mayıs Stadı'nın tamamlanmasının ardından daha güçlü bir taraftar desteğiyle Manisa FK hedefe emin adımlarla yürüyecektir. Son olarak Manisa Futbol Kulübü, gerçekten önemli kadro kurdu. Fakat kenardan oyuna katkı sağlayacak çok fazla isim yok. Yönetimin birkaç nokta transfer daha yapıp yedek kulübesine de zenginlik katacağını düşünüyorum. Unutmayın şampiyonluk sahadaki 11'le gelmez. Onları besleyecek ve hocanın elini güçlendirecek kulübenin de olması şart.