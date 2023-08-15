Alkışı hakettiler

Geçen sezon Altay, adeta bir mucize gerçekleştirerek lige tutunmayı başarmıştı.

Bu sezon yeniden seçime giden siyahbeyazlılarda başkan Ayhan Dündar kadrosunu güçlendirdi. Ancak transfer tahtasının devre arasına kadar kapalı olması İzmir ekibinin teknik direktörü Tuna Üzümcü'nün elini kolunu bağlıyor. Takımın tecrübeli isimleri fedakarlık yaparak Altay'da kalırken, Üzümcü ayrılan isimlerin yerini altyapı oyuncularıyla doldurmaya çalışıyor.

Gelelim maça. Altay, henüz maçın başında penaltıdan yediği golle müsabakaya adeta 1-0 mağlup başladı. Urfa temsilcisi, çok iştahlı bir oyunla siyah-beyazlıları kalesine hapsetti. Bu dakikalarda Altay'ı ayakta tutan kalecisi Eren Karataş oldu. İlk yarının sonlarında biraz daha derli toplu görünen Altay, oyunu dengeledi. İkinci yarıda İzmir ekibi tam oyunu rakip kaleye taşıdığı sıralarda Abdullah'ın golüyle şoke oldu.

Çabuk toparlanan Altay, Marco Paixao'nun golüyle yeniden umutlandı. Ancak kalan dakikalarda Altay'ın çabası puan için yetmedi.

İzmir ekibi tüm olumsuzluklara ve sıcak havaya rağmen mücadelesiyle alkış aldı. İlk haftalar genellikle bir yorum yapmak için zordur. Çünkü takımlar tam oturmamıştır.

Genç oyuncuların takıma adaptasyonu çok önemli. Üzümcü eğer onları kazanabilirse siyah-beyazlılar bir nebze nefes alır. Ancak başkan Dündar'ın devre arasına kadar maddi kaynak yaratıp, tasyonu transferi açması şart.

Yoksa bu lig bitmez.

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