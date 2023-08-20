Aslan evinde çok farklı

Galatasaray iç sahada gerçekten bir başka oynuyor.

Taraftarının desteğini arkasına Aslan, tüm istatistiklerde rakiplerine üstünlük kurarak adeta sahayı dar ediyor. Yeni transferlerin geç gelmesi onların adaptasyon sorunları derken, sarı-kırmızılılar, lige istediği gibi başlayamamıştı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de tutuk bir performansı vardı. Dün Okan Buruk, geçen sezonun şampiyon takımını sahaya sürdü. Tek değişiklik ise Angelino'ydu. Zaten geçen sezon İstanbul ekibinin en çok zorlandığı bölge de burasıydı. Buruk, sürekli bu bölgeye çare bulmaya çalışıyordu.

Birbirini tanıyan futbolcu grubu bir de taraftarın desteğini arkasına alınca, Trabzonspor'a top göstermedi. Şampiyon olduktan sonra elindeki kadroyu koruyamayan ve özellikle stoper tandeminde ve forvet hattında istikrarı sağlayamayan Trabzonspor da rakibinin henüz tam hazır olmamasından yararlanmak istiyordu. Ancak sarı-kırmızılılar, maça öyle bir iştahla başladı ki bir topa üç kişi gidiyordu. Ki nitekim gol de böyle bir pozisyon sonrası kazanılan topta Icardi'nin usta işi bitirişiyle geldi.

GERÇEK ASLAN'I İZLERİZ

İkinci yarı da Nenad Bjelica, yaptığı değişikliklerle Aslan'ı bozmaya çalıştı. Ancak Galatasaraylı futbolcular buna izin vermedi.

Icardi, maçın son anlarında bir gol daha atarak fişi çekti ve dillere pelesenk olan o şarkıyı yeniden söyletti. Galatasaray'da yeni transferler takıma daha hızlı bir şekilde adapte olursa sarı-kırmızılılar bu sezon rakiplerinin korkulu rüyası olur.

Kayserispor yol kazasıydı. Bence bu haftadan itibaren gerçek Galatasaray'ı izlemeye başlarız. Trabzonspor'un ise acilen takviyeye ihtiyacı var. Hatta iki bölgeyi direkt söyleyeyim. Bir merkez orta saha, bir de kanat oyuncusu. Bordo-mavililer, orta saha eksikliği nedeniyle defanstan top çıkaramadığı gibi oyunun defans bölümünü de yapamıyor. Eminim yönetim buna yönelik adımlar atacaktır.