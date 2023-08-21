Beşiktaş takviye yapmalı

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi maçlarıyla sezona harika bir giriş yapmıştı. Geçen hafta Karagümrük'ü de tek golle mağlup eden siyah-beyazlılar, iddiasını rakiplere kanıtlamak için Pendikspor maçına çıktı. Kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünüyordu. Çünkü bir tarafta hazır bir Beşiktaş, bir tarafta geçen hafta Hatayspor'dan beş yemiş ligin yeni ekibi Pendikspor vardı.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Aslında siyah-beyazlılar, maça çok iyi başladı. 11. dakikada öne de geçti.

Her şey tam istenilen düzeyde gidiyordu.

Kartal, golün ardından farkı artıracak pozisyonlarda buldu. Fakat ikinci yarıda Beşiktaş'ta bir düşüş yaşandı. Bu dakikalarda Colley'in attığı ikinci golün iptal edilmesi belki de maçın kırılma anı oldu.



MASUAKU TAKIMI YAKTI

Bu dakikadan sonra konuk ekip tehlikeli pozisyonlarda yaratmaya başladı. Şenol Güneş, elindeki tüm defansif kozları oyuna sürdü. Ancak Masuaku faktörüne çare bulamadı.

Masuaku Avrupa'da gereksiz gördüğü kırmızı kartın ardından dünde yaptırdığı penaltıyla Beşiktaş'ın canını yaktı.

Tam maç bitmişken Thuram'ı indiren oyuncu penaltıya sebebiyet verdi.

Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacağı Play-Off turu öncesi hem çok yoruldu, hem de morali bozuldu. Şimdi gelelim sebeplere. Avrupa'da rakipler Beşiktaş'ın dişine göreydi. Fakat ligde bu sezon boş takım yok. Yönetim transferlerde çok geç kaldı. Bu da Kartal'ın hücumda eksik kalmasına sebep oldu. Rashica ve Chamberlain takıma alışınca Beşiktaş ileride daha üretken olacaktır. Fakat Çebi yönetiminin birkaç transfer daha yaparak Şenol hocanın elini güçlendirmesi lazım.

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