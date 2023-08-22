F.Bahçe top göstermedi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu sezon İsmail Kartal'a çok iyi bir kadro kurdu. Alınan oyuncuların hepsi kariyerli ve teknik kapasiteleri oldukça yüksek. Sarı-lacivertli takım topu ayağına aldığı zaman kolay kolay ceza sahası içine yada kaleye yollamadan kaybetmiyor. Ancak bir türlü anlayamadığım bir Mert Hakan ısrarı var. Tamam Mert Hakan mücadeleci bir futbolcu. Ama takımın pas organizasyonlarını bozduğunu teknik kadro göremiyor mu? Dün de aynı senaryoyu tekrar gördük. Ya topu kontrol edemiyor, ya da pasın şiddetini ayarlayamıyor.

Elinde Szymanski gibi geldiği ilk günden beri skor katkısı yapan biri varken Mert'in oynaması akıl alır gibi değil. Gelelim maça. Samsunspor taraftarının da desteğini alarak Avrupa yorgunu olan Fenerbahçe kalesine ilk dakikalarda etkili geldi.



HARİKA BAŞLADILAR

Daha sonra özellikle Fred, Ferdi ve Cengiz'in çabukluğu ve tekniği sayesinde sarı-lacivertliler bu baskıyı kırdı ve oyunun hakimiyetin eline aldı. Dzeko son toplarda biraz daha etkili olabilse Kanarya ilk yarıdan maçı koparabilirdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, yeni transferi Cengiz'in harika asistinde Dzeko ile öne geçti. Sarı-lacivertliler, rakibine top göstermedi ve oyunu domine ederek Süper Lig'de ikide iki yaptı. Skorlar belki maçı izlemeyenleri yanıltabilir. Fakat sarı-lacivertli takımın maçlarını izlerseniz oyuncuların birbirlerine alışma sürecini atlattıktan sonra nasıl bir takıma dönüşeceğini görebilirsiniz. İlk maçları olmasına rağmen Fred ve Cengiz'i çok beğendim. İkisi de hem ileride hem savunmada harika işler yaptı. Oyuna sonradan dahil olan Szymanski, beni haklı çıkarırcasına aldığı az sürede harikalar yaratıp bir de gol attı. Sıradaki rakip Twente. Bu takım gruplara rahat bir şekilde kalır.

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