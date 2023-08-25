F.Bahçe akıllı oynadı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, hem açıkladığı oyuncuların kas yorgunluğunu ölçen teknoloji hem de elindeki geniş kadro nedeniyle maçlara bol rotasyonlu çıkıyor. Ancak İsmail, Ferdi ve Tadic'e bu rotasyon henüz uğramadı. Tamam hepsi güçlü kendilerine de bakıyorlar.

Fakat dinlenmek onların da hakkı. Özellikle İsmail, orta sahada yorgunluğun etkisiyle basit top kayıpları yaptı.

Bir de mesela Avrupa'da Batshuayi, ligde Dzeko'nun 11 oynaması da bana göre ilginç detaylardan biri. Neyse dönelim maça. Fenerbahçe, çok iyi başladığı ve rakibine karşı oyun olarak üstünlük kurduğu maçta bir anlık bir hatayla geriye düştü. Ancak çabuk reaksiyon veren sarılacivertliler, Oosterwolde'nin harika kafa golüyle eşitliği sağladı. Üstüne bir de rakip 10 kişi kaldı. Temsilcimiz, iki ayaklı turda oynaması gerektiği gibi akıllı bir oyun ortaya koydu. Stres yapmadı, topun kontrolünü sağladı.

Bunun karşılığında da Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Tadic'in golleriyle tur kapısını sonuna kadar açtı. Sözlerimi Szymanski ile noktalamak istiyorum.

Gerçekten olağanüstü bir transfer.

Fenerbahçe, Alex ve Emre Belözoğlu'ndan sonra yaratıcı bir orta saha bulamamıştı. Szymanski daha sezonun başı olmasına rağmen istenilen adam olduğunu göstermeyi başardı.

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