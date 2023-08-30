G.Saray hasreti bitirdi

Galatasaray, geçen sezonki kadrosuna nokta atışı yaptığı takviyelerle kalitesini ligin üzerine taşıdı. Transferlerin biraz geç gelmesi ve uyum süreci nedeniyle yolun başında hafif tökezlemeler oldu. Fakat Aslan, tecrübesiyle bunları bertaraf etmeyi bildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak göğsümüz kabarttı. Türk takımlarının Avrupa'da başaralı işler yapmasını özlemişiz. Umarım devamı da gelir. Maça gelecek olursak. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Tete ve Kerem Demirbay ilk kez 11'de sahaya çıktı. Üstüne bir de Torreira'nın da cezasının bitmesiyle Okan Buruk'un eli güçlendi. Daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Torreira olmayınca Galatasaray, hem defansta hem hücumda sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, müthiş golcüsü Mauro Icardi'nin kendisinin kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle maça zaten 1-0 önde başladı. Golden sonra Molde iyice açılmaya başladı. İkinci yarıda iki takımda skoru değiştirecek pozisyonları cömertçe harcadı. Ancak 66. dakikada Hestad skora denge getirmeyi başardı. Cesaretlenen Norveç ekibi akın akın gelmeye başladı.

Okan Buruk yaptığı hamlelerle takımını ayakta tutmayı başardı. Galatasaray, ülkemizin yıllar süren Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırdı. Buradan emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak bu maç bir uyarı olsun ve derhal Okan Buruk'un da beklediği takviyeler yapılmalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın