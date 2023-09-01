Bu maç uyarı olsun

Fenerbahçe, ilk maçtaki skorun verdiği rahatlıkla Hollanda'da sahaya çıktı. Skorun rehavet mi bilemem ama sarı-lacivertliler, bu sezonki en kötü ilk yarısını oynadı. İleride üretken olamadıkları gibi önceki maçlarda izlediğimiz pas trafiğini de yapamadılar. Girdikleri tek pozisyonda da Tadic kaleciyi geçemedi. Fenerbahçe, rakip takım oyuncularının maçı çirkinleştirmesine de izin vererek beni şaşırttı. Twente'nin oyuncuları ilk düdükle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların sinir uçlarına dokunmaya başladı. Amaç apaçık ortada. Fenerbahçe'ye kırmızı kart göstertmek. Sarı-lacivertli futbolcular da sakin olup oyununa bakacaklarına bu tuzağa düştüler ve ilk yarıda tam 5 sarı kart gördü Kanarya. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Mert Hakan da gününde olmayınca, ilk yarı genelde rakip takım ataklarını izledik. Hakem ilk yarıyı çok güzel bir yerde bitirdi. Çünkü hem ataklar sıklaşmıştı, hem de sarı- lacivertli futbolcular çok agresifleşmişti.

DZEKO MAÇI BİTİRDİ

İkinci yarıda Kartal'ın değişiklileri sonrası Fenerbahçe, ileri uçta daha hareketli bir görüntü verdi. Twente de direkten dönen top sonrası maçı rölantiye alınca maç orta saha mücadelesine döndü. Tam bu anlarda sahneye çıkan King, adına yakışır bir şekilde kendi yarı sahasında kaptığı topu sürerek ceza sahasına girdi ve takımına penaltı kazandırdı. Dzeko topu filelere gönderince bir anlamda maçı da bitirdi. Ancak bu maç İsmail hocaya bir ders olsun. Skor avantajı olsa bile oyuncuların bu kadar agresif olması kabul edilebilir bir şey değil. Umarım sarı-lacivertlilerin kura şansı da iyi olur ve Avrupa yürüyüşü devam eder.