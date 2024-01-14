Besiktaş’ta Santos etkisi

BEŞİKTAŞ Rizespor deplasmanında aldığı güzel galibiyet sonrası Avrupa kupaları için avantaj elde etti. Rakiplerinin de kaybetmesiyle iştahı kabaran siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörünün liderliğindeki ilk maçında Karagümrük müsabakasına fırtına gibi girdi. Kartal ilk 15 dakikada 3 net fırsatı değerlendiremeyince, Karagümrük cesaretlendi. İki takımın kalecileri kulüplerini ayakta tuttu. Santos'tan taktikleri alan Beşiktaş, 2. yarıya sanki şampiyonluğa havlu atmamış gibi başladı. Siyah-beyazlılar, genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un attığı golle öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra ise Rashica farkı ikiye çıkardı.

Son sözü de uzatmada Gedson söyledi.

Kara Kartal'da Santos etkisi hemen görüldü.

Ancak aldanmamak lazım. Kan değişimleri her zaman takımda kıpırdanmalar yaratır. Yönetimin derhal Portekizli teknik adamın elini güçlendirmesi lazım.

Yoksa Avrupa hayali zora girer.

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