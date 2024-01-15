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İsmail Kartal’ın doğru tercihleri OGÜN ÖZDEMİR

İsmail Kartal’ın doğru tercihleri

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Giriş Tarihi: 15.01.2024, 00:00

Fenerbahçe, derbinin ardından çıktığı iki maçta önce İstanbulspor'u ardından Konyaspor'u yenmişti. Aslan'ın da puan kaybetmesiyle aradaki farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe için Gaziantep FK maçı çok önemliydi. Teknik direktör İsmail Kartal, sadece kanatlarda değişikliğe gidip İrfan Can ve King'in yerlerine Tadic ile Cengiz'i koymuştu. Maçaher zaman olduğu gibi sarı-lacivertliler iyi başladı. Rakip kaleyi abluka altına alan Kanarya aradığı golü bir türlü bulamadı. Konya maçının yıldızı Dzeko dün sahada yoktu. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen yıldız oyuncu üstüne bir de penaltıdan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler zaman geçtikçe ve skor üretemedikçe panik yapmaya başladı. O esnada İsmail Kartal doğru hamlelerle takımı kendine getirdi.

YINE AYNI SENARYO
Cengiz'in yerine İrfan Can, gününde olmayan İsmail Yüksek'in yerine de Batshuayi'yi alan Kartal, takımının ofans gücünü artırdı. İrfan Can Kahveci'de hocasının inancını boşa çıkarmadı ve attığı harika kafa golüyle Fenerbahçe'yi kanatlandırdı. Bu maç Fenerbahçe'nin yıldızlarına bir ders olsun. Fenerbahçe, rakibini oyun olarak ezdiği maçta basit hatalar nedeniyle puanı bırakıyordu az daha. Yalnız aklıma 2010-2011 sezonunda efsane olan Gaziantepspor ile Fenerbahçe maçı geldi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile şampiyonluğa oynuyordu. O maçta da Fenerbahçe ne yapsa gol bulamıyordu ve 90. dakikada Andre Santos üç puanı getirmişti. Aradan 13 sene geçti ve Fenerbahçe bir başka Antep ekibini yine son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi. Kısa bir hatırlatma...

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