Kartal’da köklü değişim başlamalı

BEŞİKTAŞ'TA Fernando Santos'un gelişiyle dağılan kara bulutlar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Pendikspor maçıyla birlikte yeniden toplanmıştı.

Alt sıralardan kurtulmak için mücadele eden rakibinden 4 gol yiyen Kartal'da taraftarlar futbolcuları yoğun bir şekilde eleştirmişti. Adana Demirspor maçı bu nedenle çok önemliydi. Santos, elindeki imkanlar doğrultusunda takımı değiştirerek sahaya sürdü. İlk yarıda pozisyon bulan rakibini boğan taraf siyah-beyazlılardı.

Ancak bunda Adana Demirspor'un kadrosunun yetersiz olmasının da payını unutmamak lazım. İkinci yarının başında Adana Demirli Yusuf Barasi kırmızı kart gördü. Oyundaki denge tamamen siyah-beyazlıların eline geçti.

Fakat Kartal bu şansı kullanamadı.

Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, taraftarını kahretti. Şunu da eklemek gerekir. Santos'u getiriyorsan eline sağlam bir kadro vermelisin.

Bu sezon hedefler bitmiş olsa bile gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak da bir taktiktir.

Siyah-beyazlı yönetimin kadrodaki köklü değişime şimdiden başlayıp taraftarı küstürmemesi önemli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın