Bütünleşmeyi korumalı

Fenerbahçe'de futbolcular, Samsunspor maçının etkisinde kalmış. Dün sanki o maçın devamını izliyormuş gibi hissettim.

Yine aynı panik havası, yine acele toplar ve Dzeko ile Tadic'in gol kaçırma yarışı. Sarılacivertliler, ilk düdük ile birlikte Başakşehir'i kendi yarı sahasına kilitledi. Bunun karşılığında da turuncu-lacivertliler kalabalık savunmasıyla Fenerbahçe'ye geçit vermedi. Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ilk yarının yıldız ismi oldu. Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği hissediliyor. Onun yokluğunda İsmail o bölgede oynadı.

Fakat elinden geleni yapsa da gözler Sambacıyı aradı. İkinci yarıda da aynı senaryoyu izledik.

Fener oynadı, Başakşehir kapandı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarının son anlarında 10 kişi kalan rakibi karşısında bir türlü golü bulamadı.

Tam umutlar tükenirken, hakem beyaz noktayı gösterdi.

Üst üste Tadic ve Dzeko'nun penaltılardan yararlanamamasının üzerine topu eline alan Batshuayi, Kanarya'yı uçurdu.

Gaziantep FK ve Başakşehir müsabakaları şampiyonluğun habercisi olan maçlardır. Sarılacivertli futbolcuların, teknik heyetin ve taraftarın sezon başında yakaladığı bütünleşmeyi koruması şart.

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