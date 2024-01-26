GALATASARAY, Trabzonspor maçında aldığı tarihi galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi yakalamıştı. Ancak sarı-lacivertliler, önceki gün Başakşehir'i yenince sarı-kırmızılılar için İstanbulspor maçı kritik bir hal almıştı. Bu bilinç ile sahaya çıkan Cim-Bom adına yaraşır bir şekilde aslanlar gibi saldırmaya başladı. Fakat son vuruşlarda yetersiz kalınca aranan gol bir türlü gelmedi. Yoğun fikstür takımları çok etkiliyor. Dün de sahada bunu gördük 3-4 günde bir maç yapan futbolcularda bariz yorgunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Bu anlardan birinde İstanbulspor bulduğu golle öne geçti. Sonrasında yeniden sarı-kırmızılıların ataklarını izledik. Fakat VAR olmasa Cim-Bom ilk yarıyı 2-0 mağlup kapatacaktı. VAR'ın hakemi uyarması sonrası İstanbul'un bulduğu 2. gol iptal edildi ve Kerem Aktürkoğlu penaltıdan tabelayı eşitledi. İkinci yarıda da bariz olarak Galatasaray üstündü. İstanbulspor'un kontra ataklarında geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı golle öne geçti. Uzatma bölümünde de sahne alan Icardi penaltıdan skoru belirledi. Son haftalarda izlediğimiz maçlara bakınca son zamanlarda görmediğimiz bir heyecanla lig sonunu bekleyeceğimiz ortaya çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu Trabzon maçından sonra bu maçta da attığı iki golle 'İyi ki Kerem var' dedirtti.

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