Tribünlerde inanmıslar ordusu

Soğuk bir İstanbul gününde Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında ilk 15 dakikada adeta buz kesti.

Başkent temsilcisi maça oldukça istekli ve arzulu başlarken, 13. dakikada Tolga'nın penaltıdan attığı golle bir de öne geçti. Tam herkes ne oluyor dediği anda tribünler birden avaz avaz bağırmaya başladı. Çünkü onlar inanmıştı. Tribündeki taraftarların inancı sahadaki futbolculara da yansıyınca Fenerbahçe rakibini yeniden boğmaya başladı. Üst üste pozisyonlar bulan Kanarya biraz da şansın yardımıyla Cengiz'in ayağından bulduğu golle eşitliği sağladı. Attığı gol ile moral bulan ve taraftardan aldığı destekle kanatlanan Cengiz ilk yarıya iki gol sığdırdı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.



CEZAYI KESTİLER

Tabi bu nokta da Ankaragücü'ne değinmeden olmaz. Öne geçtikten sonra klasik Anadolu takımı taktiğini uygulayıp defansa çekildi ve daha maçın ilk çeyreğinde oyunu soğutmaya çalıştı. Bunun üzerine de Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları cezayı kesti. İkinci yarıya da Fenerbahçe fırtına gibi girdi. Dzeko, Ferdi ve Tadic adeta gol kaçırma yarışına girdi. Son 10 dakikaya girilirken sarı-lacivertlilerde yorgunluk emareleri başladı. Dile kolay 3-4 günde bir yüksek tempoda maç oynuyorlar.

Bu dakikalarda Ankaragücü beraberlik golü için akın akın geldi. Fakat dedim ya tribünlerde inanlar ordusu vardı. Onlar bağırdı Fenerbahçe kendine geldi. Herkes iki kişilik koştu ve sonunda Fenerbahçe zorlu 90 dakikada 3 puana ulaştı. Şimdi Fenerbahçe biraz soluklanacak. Ardından üç kulvarda birden inanmışlar ordusuyla savaşmaya devam edecek.

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