Cim-Bom hata yapmadı

Galatasaray, Sivasspor beraberliğinin ardından çıktığı 4 maçta 12 puan toplamış ve lider Fenerbahçe'nin ensesine yapışmıştı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte gol istatistiğini de düzeltmiş ve 4 maçta rakip ağlara 12 gol göndermişti. Galatasaray için bu dört maçta söyleyebileceğimiz en önemli eksik tüm maçlarda rakiplerinden gol yemesiydi. Ancak sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında müsabakaya öyle bir başladı ki. Kafamızdaki tüm soru işaretlerini sildi. Aslan 11 dakikada attığı iki golle zor denilen Karadeniz deplasmanını kolaya çevirdi. Cim-Bom skoru bulduktan sonra ise nedense topu rakibine bıraktı.

Tamam anlıyorum büyük bir skor avantajı var. Fakat maça iyi başlayan ve belki de ilk 30 dakikada müsabakayı bitireceği durumda rakibini neredeyse karşılaşmaya ortak ediyordu Aslan. Kaleci Muslera bu dakikalarda sahne alarak adeta "Emekliliği düşünmüyorum" mesajı verdi.



BU SEFER DE BOŞ GEÇMEDİ

Devre arasında teknik direktör Okan Buruk da benim değindiklerime dikkat etmiş olacak ki, Aslan kimlik değiştirerek sahadaki yerini aldı. İlk yarının başında iki büyük tehlike yakalayan Cim-Bom, skor üretemese de rakibi karşısında oyunu domine etmeye başladı. İkinci yarıda sarıkırmızılılar, uzaktan şutlar dışında rakibine pozisyon vermezken, Zaha ve Icardi mutlak gol şanslarını değerlendiremedi. Sonuç olarak Galatasaray, ligin kritik haftalarına girerken, zorlu Samsunspor deplasmanında hata yapmadı. Son olarak da Barış Alper'e bir parantez açmamız gerekiyor.

Bu sezon Okan hoca nerede eksik varsa oraya monte etti ve elinden geleni yaptı.

Sol bek, sağ bek, forvet ve kanatlarda görev yaptı. Barış Alper son iki maçta ise galibiyetlerde başrolü oynayan isim oldu.

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