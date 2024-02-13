Mert Günok ayakta tuttu

YARIŞTAN erken kopan Beşiktaş'ta yönetim devre arasında taraftarın istediği bombaları patlatmadı. Geleceğe yönelik takviyeler yapan siyah-beyazlıların transferin son günü yaptığı Muci ve Mustari takviyeleri heyecan yaratsa da akıllarda soru işaretleri vardı. Teknik direktör Santos, Muci'yi Kayserispor karşısında direkt sahaya attı. Ancak Muci'nin nasıl bir performans göstereceğini merak edenler ilk yarıda umduğunu bulamadı. Nedeni ise Kartal'ın orta sahayı bile geçmekte zorlanması oldu. Genç yıldız yine de kendi çabasıyla iki pozisyona girdi. Zaten bu anlarda ilk yarının en heyecan verici dakikalarıydı. İkinci yarıda teknik adamların değişiklikleri oyuna katkı vermedi. Özellikle siyah-beyazlılar, kalabalık rakip defans karşısında pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Maçın son bölümlerinde ise Kara Kartal'ı ayakta tutan isim Mert Günok oldu. Tecrübeli eldiven yaptığı kurtarışlarla 1 puanı takımına getirdi. Herhalde son cümlem maçı izlemeyenler için özet niteliğinde olmuştur. Sonuç olarak Kartal, Trabzon'un kazandığı haftada üçüncülüğü de kaptırdı. Siyah-beyazlılarda eksiklerin biran önce takıma dönmesi gerek. Yoksa Avrupa hayali de elden gidebilir.

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