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Muslera tuttu Icardi attı OGÜN ÖZDEMİR

Muslera tuttu Icardi attı

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Giriş Tarihi: 16.02.2024, 00:00

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta liderliği ezeli rakibinden devralan Galatasaray, Sparta Prag karşısına bunun vermiş olduğu moralle çıktı.
Taraftarının da müthiş desteğiyle mücadeleye başlayan sarı-kırmızılılar ilk anlarda rakibini bunalttı. Ancak ilk dakikalardan itibaren oyun anlayışının kontra futbolu olacağını belli eden Praglı futbolcular üst üste pozisyonlar bulmaya başladı.
Özellikle Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun kaçırdığı kanat adamları içeriye çevirdikleri toplarla Galatasaray kalesinde etkili oldu. Bu dakikalarda kalesinde devleşen Muslera olası bir şok gole izin vermedi.
Torreira ve Kerem Demirbay'ın sorumluluk almasıyla birlikte rakip kaleye daha etkili gelmeye başlayan Aslan son vuruşlarda daha dikkatli olsaydı ilk 10 dakikada öne geçebilirdi. Kerem Demirbay adeta tek başına getirdiği topu ağlara göndererek takımını rahatlattı. Golün ardından Prag'ın daha çok pozisyon vermesini beklerken, kalemizde tehlikeleri görmeye başladık.
Fakat Muslera kalesine gelen şutları adeta uçaksavar gibi çıkardı.

BURUK'UN HAMLELERI
İkinci yarıya ise şok bir golle başladık.
Konuk ekip beraberliği sağlarken, ekibimiz hızlı bir reaksiyon gösterdi. Oyundaki hakimiyetini kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, yeniden öne geçti. Fakat sevincimiz kursağımızda kaldı. Golden 2 dakika sonra Nelsson kırmızı kart görerek Aslan'ı eksik bıraktı. Galatasaray saha içerisinde organize olana kadar da 2. golü kalesinde gördü. Daha sonra Okan Buruk'un hamleleri ve rakibinde 10 kişi kalmasıyla beraber sarı-kırmızılar son 10 dakikayı tek kale oynadı. Son anlarda sahneye çıkan Icardi, attığı golle turu getirdi. Sonuç olarak Muslera tuttu, Icardi attı ve tur kapısı aralandı diyebiliriz.

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