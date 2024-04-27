Şampiyonluk için dev adım

Galatasaray, geçen hafta Fenerbahçe'nin Sivasspor'a takılmasıyla birlikte şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etmişti. Kalan 5 maç öncesinde aradaki puan farkı dörde yükselmişti. Üstüne bir de Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara konuk olacak. Eli güçlenmiş olan Aslan, Adana Demirspor karşısına mutlak favori olarak çıktı. Dile kolay, bir tarafta aylardır bileği bükülmeyen Galatasaray, diğer yanda sezona harika başlasa da oyuncuları ve başkanı gitmiş Adana Demirspor. Ancak iş beklenildiği gibi gitmedi. Adana ekibi maça öyle bir başladı ki Muslera olmasa kimse ne olduğunu anlamadan 2-0 öne geçebilirdi. İlk 10 dakikada Adana'nın oyunu domine ettiğini gördük. Bu dakikadan sonra Barış Alper ve Mertens'in sorumluluk almasıyla sarıkırmızılılar, rakip kalede etkili olmaya başladı. Fakat beklenen gol gelmedi ve ilk yarı golsüz sona erdi. İlk devrede iki takımın kalecileri ön plana çıkan isimler olarak dikkat çekti.

MUSLERA DEVLEŞTİ

İkinci yarıda da tenis maçı izler gibi takip ettik maçı. Top bir o kalede bir bu kalede. Adeta yoruldu. Sarı-kırmızılılar, usta ayağı Ziyech ile öne geçti. Tam artık Adana Demir çözülür ve maç böyle biter dediğimiz anda mavi-lacivertliler maça ortak olabilmek adına varını yoğunu ortaya koymaya başladı. Fakat bu anlarda Muslera yaptığı kurtarışlarla şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösterdi. Muslera'nın bu ısrarına Kerem Demirbay da destek verdi. Maçın son anlarında ise Icardi de imzasını attı.

Sarı-kırmızılılar, morali bozuk Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde şampiyonluk için dev bir adım attı. Sıradaki gelsin diyelim mi?