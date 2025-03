Akılları ligde kalmış

Fenerbahçe devre arasından harika bir dönüş yapmıştı. Ligde, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar alan sarı-lacivertliler, taraftarlarını üç kulvarda birden kupa almak adına umutlandırmıştı.

Dünkü müsabaka öncesinde de bu havayı sezebiliyorduk. Tribünler ışıl ışıl oyuncular inançlıydı. Kanarya maça iyi de başladı aslında. Ancak altıncı dakikada Szymanski'nin büyük hatasında konuk ekip öne geçti.

Golün ardından Fenerbahçeli oyunculara tribünlerden müthiş bir destek başladı. Bu desteği arkasına alan sarı-lacivertliler, rakip kaleyi abluka altına aldı. Üst üste kaçan fırsatların ardından oyuna sonradan giren Djiku tabelayı eşitledi. Golün ardından Fenerbahçe ataklarına devam etti. Fakat orta sahanın uyuduğu bir anda Rangers göstere göstere gelip bir gol daha buldu.

AFFEDİLEMEZ BİR DURUM

Fenerbahçe, sarı kart cezalısı olan Fred'i bu maçta çok aradı. Özellikle Szymanski'nin hücumu düşünüp savunmayı unuttuğu dakikalarda rakip çok kolay sarı-lacivertlilerin kalesine geldi. Son haftaların formda ismi olan İrfan Can'da yenilen goller deki hatalı çıkışlarıyla ön plana çıktı. İkinci yarı da tam ilk yarıdaki senaryo ile başladı. Fenerbahçe geldi, Rangers karşıladı. Yalnızca tek bir farkla. Futbol şansı bu kez sarı-lacivertlilerin yanındaydı. Konuk ekibin 51 ve 58. dakikalarda bulduğu iki gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tüm kozlarını sahaya sürdü.

Ancak Fenerbahçeli futbolcular topu kale direklerinin arasından geçiremediği gibi üzerine bir de üçüncü golü kalesinde gördü.

İki ayaklı maçlarda her an her şey tabi ki mümkün. Fakat kendi taraftarının önünde ikisi sayılmamasına rağmen 5 gol yemek affedilemez. Fenerbahçe'de yılların şampiyonluk özlemi nedeniyle akıllar ligde kalmış.

Umarım rövanş öncesi bu değişir.