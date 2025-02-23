KÖRFEZIN ayırdığı asi kardeşler Göztepe ve Karşıyaka, aynı hedef doğrultusunda birleşti. İzmir'in asırlık çınarları bu kez şeytanın bacağını kırıp Sultanlar Ligi'ne yükselebilmek için gözünü Alanya'daki Play-Off maçlarına çevirdi. 100. yılında hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, grubunu 22 maçta 21 galibiyetle tamamlayarak meşaleyi yaktı. Yeşil-kırmızılılar, ise 3 yıl aranın ardından tekrar kalmayı başardığı finallerde şampiyon olarak 'Bu sene, o sene' demek istiyor. Biz de İzmirli sporseverler olarak şehrinin takımını tutanlar adına iki güzide ekibimizin de Sultanlar Ligi'ne yükselerek ezeli rekabet, ebedi dostluğun en üst seviyede yaşanmasını diliyoruz. Göztepe, geçen senelerdeki eksiklerini kapatıp güçlü bir form grafiğiyle karşımızda. Karşıyaka ise sezon içerisinde yaşadığı sıkıntıları taraftar desteğini de arkasına alarak bertaraf etti. 15 Mart tarihinde İzmir'in iki yakasında da şampiyonluk şarkıları söylemek dileğiyle. Haydi İzmir Sultanlar Ligi'ne...

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