Galatasaray turladı, ancak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi sonrasında oynanan maçta rotasyona giderek yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Açıkçası kadrolar açıklanınca bir anlam veremedim. Çünkü Galatasaray'ın bu müsabakayı muhakkak kazanması gerekiyordu. Ligde Fenerbahçe'den avantajı kapan sarı-kırmızılıların ideale yakın bir 11 sürmesini beklerdim. İlk iki maçını kazanan Konyaspor, beraberlikte yeteceği için kendi sahasında çıkmadı. Topu rakibine bırakan Anadolu ekibi, kontralarla pozisyon aradı. Ancak ilk yarı diğer maçlara baktığımız zaman tatmin etmeyen bir mücadeleye sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, gole daha yakın olsa da tabelayı değiştirmeyi başaramadı. Özellikle Yunus'un sakatlıktan dönmesi ve Yusuf ile Ahmed'in sürekli oynayamaması nedeniyle kendilerini gösterme çabaları sarı-kırmızılıların ileride istediği sonuçları almasının önüne geçti. Üzerine bir de son dönemin formsuz isimlerinden olan Mertens'in forvette tek başına kalması da eklenince ilk yarıda gol sesi çıkmaması kaçınılmaz oldu.



2 KART İLE GELEN TUR

İkinci yarıda da pek değişen bir durum olmadı. Okan Buruk, yıldız isimleri bir bir oyuna alarak hamlelerini yaptı. Ancak sarıkırmızılılar, özellikle son 10 dakikasını tek kale oynadığı maçta bir türlü aradığı golü bulamadı. Herkes maçın sonu yaklaşırken, Başakşehir ile Eyüpspor arasındaki müsabakayı takip etmeye başladı. Kimisi kafasından kimisi telefonundan hesap yapıyordu. Maçın bitiş düdüğünün ardından derin bir sessizlik vardı. Diğer maçta 0-0 bitmiş ve Galatasaray ile Başakşehir'in her şeyi eşitti. Tekrardan hesaplamalar yapıldı ve Galatasaray Fair-Play ile tur atladı. Sarı-kırmızılılar, sonuç olarak Başakşehir'den iki kart daha az gördüğü için adını çeyrek finale yükseldi, ancak futbol memnun etti mi acaba?