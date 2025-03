Kazanmak önemliydi

Galatasaray için Alanyaspor müsabakası hayati önem taşıyordu. Son iki sezonun şampiyonu namağlup liderliğini sürdürmesine rağmen son haftalarda alınan sonuçlar ve ortaya konan futbol teknik direktör Okan Buruk'u hedef tahtasına koymuştu. Avrupa'da havlu atan Aslan, Türkiye Kupası'nda ise adeta kıl payı çeyrek finale kalmıştı. Üzerine bir de son iki maçta alınan iki beraberliğin ardından Fenerbahçe'nin puan farkını dörde indirmesi camiada soru işaretleri oluşturdu.

Galatasaray, tüm bunlara cevap vereceği maçta Alanyaspor'a konuk oldu. Okan hoca, Alanya önünde tüm kozlarını sahaya sürdü.

Maça beklenildiği gibi Galatasaray etkili başladı. Alanya topu sarı-kırmızılılara bırakıp kontralarla gol aradı. Bu taktiği de işe yaradı ve öne geçmesini bildi. Hatta Yusuf Özdemir biraz daha etkili olabilse Alanya, güçlü rakibi karşısında 2 hatta 3 farklı öne de geçebilirdi.

Galatasaray ise ilk yarı da birkaç pozisyon dışında Alanya kalecisi Ertuğrul'u zorlayamadı.

OSİMHEN'E ALKIŞ

İkinci yarıya Okan hoca değişiklikle başladı.

İkinci yarıya hızlı giren sarı-kırmızılılar, eşitlik golünü de erken buldu. Son haftalarda eleştiriler alan Barış Alper ilk golde olduğu gibi yine kendisinin yarattığı pozisyonda bu kez Osimhen'e asist yaptı. Kalan dakikalarda Aslan, farkı oluşturacak golleri kaçırsa da müsabakayı kazandı. Galatasaray, çok kritik bir haftada kazanarak moral buldu.

Fakat özellikle ilk yarıda ortaya konan futbol kimseyi tatmin etmedi. Teknik heyetin bir an önce bir çözüm üretmesi gerekiyor. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olunmaz. Son sözüm de Osimhen'e. Galatasaray'ın bazı şampiyonluklarında özel isimler tek başına takımı sırtlar. Nijeryalı da bu sezon aynen bunu yapıyor. Takım kötüyken bile attığı gollerle Galatasaray'a can veriyor. Onun için özel adam kocaman bir alkış...