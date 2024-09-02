Baskısıyla bunaltıyor

Sezon başından beri Göztepe'nin oynadığı tüm maçları yerinden takip ettim. Geçen sezondan beri Bulgar Teknik Adam Stoilov yönetimindeki takım, rakip kim olursa olsun kendi oyununu oynamaya çalışıyor. Hoca, kendi oyun sistemini rakibini kabul ettirmek için her topa baskı yaparak topa sahip olan bir takım izlenimi veriyor. Futbolcular saha içinde o kadar baskı yapıyor ki rakip oyuncular, bazen bunalıyor. Aynı oyun sistemini Fenerbahçe ile oynanan maçta da uyguladılar. Göztepe de anlaşılan fizik kalitesi düşük oyuncuların forma giyme şansı düşük olacağı benziyor.

SAMBACILAR SIRTILIYOR

Göztepe'yi bu sezon sırtlayan oyuncuların başında Sambacılar geliyor. Geçen yıl kadroya katılan Romulo oynadığı futbolla herkesi büyüdüler. Yine bu sezon başında kadroya katılan Djalma da etkili oyunu ile göz doldurdu. Djalma soldan bindirmeleri ile büyük iş yapacağı benziyor. Şu ana kadar Göztepe'de ne eksik diyecek olursanız orta alanda topu ayağına alıp kim nerede ne yapıyor diyen bir kreatif oyuncu eksikliği dikkatimi çekti. Transfer sezonu devam ediyor. Göztepe yönetimi de bu eksikliği gidecektir.

KALE EMİN ELLERDE

Öte yandan futbolda atan ile tutanın iyi olacak tabiri her yerde geçerli. Sezon başında Lis kalede yokken "Göztepeli savunma oyuncuları kaleye dönüp baktıklarında rahat değiller" yorumum olmuştu. Lis, kadroya geri dönünce bu sorunda aşıldı. Savunma oyuncuları da artık rahat bir şekilde maçlara konsantre oluyorlar.